В Кремле заявили об угрозе "санкционного пике" из-за действий Вашингтона

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении России могут обернуться новым санкционным пике, но это не выбор Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", — сказал Песков журналистам.

Песков предложил оценивать не намерения, а действия. "Давайте оценивать то, что уже становится явью. Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", — сказал он.

Накануне Песков сказал, что реакция Москвы на планы по введению новых санкций со стороны США негативная.

Ранее сенаторы сообщили о подготовке новых мер оказания давления на Россию. Предполагается, что данные инициативы будут "прикреплены" к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана. Речь, в частности, пойдет об уточнении уже действующих санкций против РФ и о введении новых мер в отношении Москвы.

В тексте законопроекта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, отмечается, что российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, российским энергетикам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования со стороны американских структур и физлиц до 30 дней.

По данному законопроекту конгресс США должен проголосовать в ближайшие дни.