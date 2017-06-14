В МИД рассказали о повестке переговоров Лаврова с главой МИД Франции

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Москву 20 июня, планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым двусторонние вопросы, а также международную проблематику, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Будет обсуждаться весь комплекс российско-французских отношений и, естественно, весь спектр актуальных международных проблем, включая внутриукраинский кризис и ситуацию в Сирии", — сообщил российский дипломат.