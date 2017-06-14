В Совфеде рассказали, чем займется комиссия по защите госсуверенитета

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду приняли решение о создании временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Предполагается, что комиссия ежегодно будет отчитываться о результатах своей деятельности, а также сообщать о фактах вмешательства в дела РФ. Первый промежуточный доклад может быть представлен палате осенью.

Возглавил новую структуру замглавы международного комитета СФ Андрей Климов. В состав комиссии от международного комитета вошли сенаторы Олег Морозов и Ольга Тимофеева, от комитета по госстроительству и конституционному законодательству — Алексей Александров и Людмила Бокова, от комитета по обороне и безопасности — Алексей Кондратьев, от комитета по регламенту — Владимир Полетаев, от комитета по федеративному устройству и региональной политике — Игорь Чернышенко.

В обязанности комиссии будут входить сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства и о правоприменительной практике в сфере предотвращения вмешательства во внутренние дела России.

Обсудят сенаторы вопрос о целесообразности создания национального межведомственного центра по мониторингу и противодействию внешним угрозам России и разоблачению современных практик вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

К ведению комиссии также будет относиться подготовка предложений по совершенствованию законодательства в целях мониторинга и предотвращения деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ.

Займутся сенаторы и мониторингом развития международного права в области обеспечения и защиты государственного суверенитета, подготовкой предложений по его совершенствованию.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что видно, как нарастают попытки вмешательства в дела России. "Цель любого вмешательства — расшатать ситуацию, обеспечить смену неугодного режима", — подчеркнула сенатор. Она отметила, что власть можно и нужно менять, но только в рамках демократических институтов. "В России созданы все условия для демократического выбора власти", — сказала парламентарий.

По словам Матвиенко, те, кто хотят идти во власть, участвовать в выборах, могут создавать политические партии, собирать единомышленников. "Но попытки извне расшатать ситуацию — этого не позволяет ни одно государство", — подчеркнула она.

Матвиенко уверена, что любое государство должно уметь себя защищать. В этой связи она напомнила о ситуации на Украине, где Госдеп США "на развитие демократии" направил 5 миллиардов долларов. "В итоге в стране вместо демократической смены власти был совершен государственный переворот", — сказала политик.

Спикер заверила, что любые возможные изменения в деятельности НКО, гражданского общества не будут обсуждаться законодателями "за закрытыми дверями".

Она также обратила внимание на необходимость отслеживать ситуацию с деятельностью некоммерческих организаций не только на федеральном, но и на региональном уровнях.