Путин не считает Хрущева инициатором Карибского кризиса

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хоть и не является поклонником советского лидера Никиты Хрущева, не считает его инициатором Карибского кризиса.

"Вы знаете, если вы сейчас к этому вернулись, то я хотел бы напомнить, с чего начался Карибский кризис. Я не поклонник Хрущева, но все-таки размещение на Кубе советских ракет было спровоцировано размещением американских ракет в Турции, с территории которой ракеты американские легко достигали территории Советского Союза", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

По его словам, "Хрущев ответил на это размещением ракет на Кубе". "Он не был инициатором Карибского кризиса", — подчеркнул президент РФ.

Карибский (Кубинский) кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США.