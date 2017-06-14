Путин: Россия - единственная страна, где Сноуден может быть в безопасности

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является единственной страной, где бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден может быть в безопасности.

При этом Путин отметил, что не знает, как сложится дальнейшая судьба бывшего сотрудника АНБ. "Он мужественный человек. И с характером. Я, правда, не знаю, как он будет строить свою жизнь", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма, показанного на телеканале Showtime

По его мнению, сейчас Россия — единственное место, где Сноуден может быть в безопасности.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.