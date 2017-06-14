Путин назвал большой ошибкой попытки нарушения ядерного баланса в мире

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну назвал большой ошибкой попытки нарушения ядерного баланса в мире.

Фильм Стоуна на этой неделе транслируется по американскому телеканалу Showtime. Во вторник вечером телеканал опубликовал ряд фрагментов на сервисе Youtube.

"Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу, и Советский Союз начал активно развивать эту программу, в России работали отечественные ученые, иностранные ученые, прежде всего, немцы. Но наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов", — сказал Путин.

Он напомнил о "супругах Розенберг, которые были отправлены на электрический стул". "Они только добывали эту информацию. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую ядерную бомбу", — сказал российский лидер.

По словам Путина, "они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки". "Загнать его туда невозможно. И вот эта международная команда ученых – наверное, они были поумнее, чем политики, – они сознательно, я считаю, передавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился баланс ядерный", — отметил президент РФ.

Он добавил, что "мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить". "Это большая ошибка", — подчеркнул Путин.