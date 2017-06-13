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Политика

Новый глава администрации города Байконур Бусыгин вступил в должность

07:4813.06.2017
(обновлено: 07:49 13.06.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонстантин Бусыгин. Архивное фотоКонстантин Бусыгин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАЙКОНУР, 13 июн — РИА Новости. Бывший глава Росграницы Константин Бусыгин вступил в должность главы администрации города Байконур, сменив на этом посту Анатолия Петренко.

В ходе церемонии представления нового мэра, вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что управленческий опыт Бусыгина будет очень полезен для решения сложных вопросов на новом этапе развития Байконура. "С учетом того опыта, который он имеет, того понимания, как должны работать федеральные органы, как работать с федеральными органами, как решать сложные вопросы, которые накопились у Байконура, я считаю, что данное решение абсолютно адекватное, подходящее как по месту, так и по времени. Мы благодарим руководителей наших двух государств, которые его приняли", — сказал Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что Бусыгин — опытный управленец, хороший организатор. "Он закончил МГИМО, некоторое время работал в бизнесе. Дальше его судьба была связана с судьбой нашей большой страны", — сказал Рогозин.

"Одно время он работал в Югославии, в Сербии и Белграде, выполнял там ряд достаточно важных заданий. Потом был призван уже в оборонно-промышленный комплекс, был первым руководителем концерна "Калашников", работал в Ижевске, сформировал этот важный концерн", — добавил он. После этого нынешний мэр Байконура перешел на работу в федеральные органы и был назначен главой Федерального агентства по государственной границе "Росграница".

Рогозин также поблагодарил экс-мэра Байконура Анатолия Петренко за ту работу, которую он вел все это время. "Это наш надежный товарищ, партнер, человек, который твердо вел администрации Байконура в решении самых сложных вопросов. Ему огромное спасибо за ту работу, которую он провел. И конечно, мы рассчитываем, что он будет и впредь помогать уже новому главе администрации Байконура, входить в курс тех ситуаций, которые есть в городе, столь важном и сложном и с большой перспективой", — сказал Рогозин.

По мнению российского вице-премьера, перспективы у Байконура открываются большие на фоне создания комплекса "Байтерек" для ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и продолжения пилотируемой программы. "Байконуру быть, жить, развиваться. Крайне важно, чтобы сегодня свежая кровь, новые взгляды, новые подходы, в том числе в вопросах организации работы в городе стали реальностью, так же как станет реальностью новая космическая программа", — заключил Рогозин.

В свою очередь глава Роскосмоса Игорь Комаров наградил медалью "Космос без границ" Петренко за значительный вклад в развитие отечественной космонавтики, за многолетний добросовестный труд. Новому главе администрации Комаров пожелал успехов и пообещал поддержку и конструктивное взаимодействие со стороны Роскосмоса. "Надеемся, что с приходом такого специалиста, мы получим новый импульс в развитии наших отношений, который особенно важен, когда мы начинаем новый проект", — сказал глава Роскосмоса.

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