Путин: Медведев самостоятельно исполнял обязанности на президентском посту

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешний премьер Дмитрий Медведев в период своего президентства полностью и самостоятельно исполнял все должностные обязанности.

Медведев являлся президентом России с 2008 по 2012 год, председателем правительства при нем был Путин.

"Я работал много и в целом весьма успешно, но президентом России был другой человек. И я знаю, как у нас в стране, как за рубежом это время оценивали. Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме на телеканале Showtime.