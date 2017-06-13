Путин в интервью Стоуну рассказал об отношениях с Горбачевым

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих взаимоотношениях с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в фильме-интервью режиссеру Оливеру Стоуну, вышедшем на канале Showtime.

"Я его (Горбачева) приглашал в Кремль. Он был у меня в Кремле, в рабочем кабинете… ну да, несколько лет назад", — рассказал Путин.

Стоун поинтересовался, поддерживает ли его Горбачев в вопросах НАТО.

"И НАТО, и в вопросе Крыма, насколько я знаю. Он человек с собственным мнением. В чем-то я с ним согласен, в чем-то нет. И он так же – в чем-то со мной согласен, в чем-то нет", — пояснил Путин.

Стоун вспомнил случай, когда на параде 9 мая президент якобы не подошел поздороваться с Горбачевым. На это Путин ответил, что приглашениями занимается протокол, и Горбачева приглашают на подобные мероприятия, а в этом конкретном случае не заметил, было много народа.