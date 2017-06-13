Путин отметил предсказание в "Докторе Стрейнджлаве" ряда нынешних реалий

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в компании американского режиссера Оливера Стоуна посмотрел культовый американский кинофильм "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", отметив предсказание автором некоторых деталей даже с технической точки зрения.

В ходе съемок фильма американский режиссер Оливер Стоун поинтересовался у Путина, видел ли он этот фильм, и, услышав отрицательный ответ, настоятельно порекомендовал посмотреть киноленту. А позже они вместе посмотрели фильм.

"Вы знаете, здесь есть вещи, которые, действительно, заставляют кое о чем задуматься, потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьезными вполне, и предупреждающими о реальных опасностях. Некоторые вещи он угадал даже с технической точки зрения", — сказал Путин после просмотра.

Как отметил президент РФ, "с тех пор мало что изменилось". По его словам, "разница в том, что современные системы вооружений стали сложнее, и идея оружия возмездия и невозможность управлять этой системой – они достаточно актуальны и для сегодняшнего дня".