Суриков: отношения Москвы и Минска крепнут, несмотря на "шероховатости"

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. Отношения России и Белоруссии укрепляются, несмотря на возникающие порой "шероховатости", заявил в субботу посол РФ в Минске Александр Суриков.

"Россию и Белоруссию братские связи объединяют веками, даже в новейшей истории, когда государства приобрели суверенитет и независимость… Наше братское, тесное взаимодействие во всех сферах только крепнет. Есть, конечно, шероховатости, но в самом принципе отношения крепнут", — заявил Суриков на открытии уличного праздника в белорусской столице "День многонациональной России".

Он напомнил, что в этом месяце страны отметят 25-летие установления дипломатических отношений. "Все эти годы мы идем вместе по жизни — в экономике, политике, оборонной сфере, гуманитарной и культурной областях", — сказал дипломат. Он добавил, что крепнут и отношения между людьми: белорусы комфортно чувствуют себя на территории России, а граждане РФ — в Белоруссии.

Суриков также рассказал, что во время этого праздника минчане и гости белорусской столицы смогут ознакомиться "с малой толикой" культуры народов России.

В программе празднования — выступления песенных и танцевальных коллективов РФ, мастер-класс по лезгинке, мастер-классы умельцев народных ремесел, кулачные бои, выставки традиционной народной культуры и национальных костюмов, подготовленные представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспорами. Здесь же можно продегустировать русские, дагестанские, чувашские, татаро-башкирские блюда.