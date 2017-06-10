Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Катара

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

Аль Тани прибыл накануне с визитом в Москву на фоне разразившегося кризиса в отношениях между Катаром и рядом стран региона.

Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.