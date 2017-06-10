Нового главу администрации города Байконур представят 13 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Новый глава администрации города Байконур будет представлен 13 июня, написал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Новый глава администрации города Байконур будет представлен совместно Россией и Казахстаном 13 июня на заседании Комиссии по Байконуру pic.twitter.com/HbQBAm6VGx — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 июня 2017 г.

Ранее источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что новым главой администрации города, где расположен первый и крупнейший в мире космодром, назначен Константин Бусыгин, сменивший на этом посту Анатолия Петренко.