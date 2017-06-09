В МИД сожалеют, что Украина заявляет о необходимости визового режима с РФ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва сожалеет, что Киев заявляет о необходимости введения виз с РФ, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Все, о чем говорят некоторые политики Украины, вызывает чувство горечи просто потому, что они часто не ведают, о чем они ведут речь и какой ущерб это принесет гражданам Украины", — сказал Карасин, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о готовности украинского внешнеполитического ведомства выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с РФ.

"Сам факт того, что руководитель МИД Украины говорит не о налаживании контактов и развитии отношений, а о том, как усугубить, вызывает чувство сожаления", — сказал Карасин.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.