Руденя вошел в топ-5 майского медиарейтинга глав регионов ЦФО

ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в пятерку лидеров медиарейтинга действующих глав регионов Центрального федерального округа (ЦФО), составленного компанией "Медиалогия" за май 2017 года, сообщил представитель пресс-службы правительства Тверской области.

"Руденя занял четвертую строчку в рейтинге глав регионов ЦФО и 26-е место в общероссийском списке. В числе ключевых событий, вызвавших большой интерес федеральных и региональных СМИ, — проведение в Тверской области VIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, международной военно-исторической экспедиции "Ржев, Калининский фронт", а также подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского", — сказал собеседник агентства.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 41 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. В первую тройку российских губернаторов-лидеров рейтинга в ЦФО за май вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Член Общественной палаты Тверской области Алексей Моторкин акцентировал внимание на экономических новостях, связанных с деятельностью губернатора Тверской области. "Руденя выступил в мае с отчетом о результатах работы правительства области в 2016 году.

Этот отчет не был формальным и содержал несколько важных позиций, характеризующих новый этап в развитии экономики. В частности, определены основные подходы к формированию бюджета развития, достигнут рост в промышленном производстве и сельском хозяйстве", — сказал РИА Новости Моторкин.

На медиарейтинг главы региона также повлияли новости о размещении Федеральной пассажирской компанией крупного заказа на Тверском вагоностроительном заводе, а также о выделении правительством Москвы более 500 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений в Тверской области.

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