В ходе визита главы МИД Катара в РФ будет обсуждаться ситуация в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Двусторонние отношения и ситуацию в регионе обсудят представители РФ и глава МИД Катара в ходе его визита в Москву, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

Ранее источник в российском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем аль-Тани прибудет в Москву на этой неделе, где встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Двусторонние отношения и ситуация в регионе. Такая повестка", — сказал собеседник агентства.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.