Ъ: РФ требует от США разблокировать дипсобственность до встречи президентов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что ситуация вокруг российских посольских дач в США будет разрешена до июльской встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге, пишет газета "Коммерсант" в пятницу со ссылкой на источники.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет российской дипсобственности в США, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным.

"В Москве рассчитывают на то, что вопрос с разблокировкой посольских дач будет решен до намеченной на начало июля встречи президентов РФ и США в Гамбурге. В противном случае российские власти могут наложить арест на американскую госсобственность в Москве", — пишет "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседника издания, в первую очередь речь пойдет о дипломатической даче в Серебряном бору и принадлежащем посольству США складе на Дорожной улице.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. После вступления Дональда Трампа в должность президента это решение осталось в силе. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.