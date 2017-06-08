Минск передал Москве предложения по проблеме въезда иностранцев в Россию

МИНСК, 8 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия передала российской стороне свои предложения, которые снимут проблемные вопросы, связанные с въездом из Белоруссии в Россию граждан третьих государств, сообщил журналистам в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"В настоящий момент и мы, и наши российские партнеры признаем целесообразным, чтобы виза одного государства предоставляла иностранцам право на транзит через территорию другого государства. Это то, в чем у нас есть четкое понимание", — сказал Мирончик журналистам.

По его словам, "это могло бы снять ряд практических вопросов, которые имеются у российской стороны к иностранцам, въезжающим на ее территорию из Белоруссии".

"Речь идет о том, как это оформить в международно-правовом формате. Наши детальные предложения мы передали российской стороне в конце мая", — пояснил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что "подготовлен и внесен в постоянный комитет Союзного государства проект плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на период 2017-2020 годов".

Ранее РФ заявила, что попасть на территорию России иностранцы могут только через международный пункт пропуска, которых сейчас на белорусско-российской границе нет.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Кроме того, в мае авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переведены в международные терминалы российских аэропортов.