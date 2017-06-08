Путин не планирует встречаться с главой МИД Катара в Москве, заявил Песков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасем Аль Тани, который прибудет в Москву в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал он на вопрос, встретится ли российский президент с аль-Тани.

Как ожидается, Аль Тани встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.