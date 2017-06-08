В МИД рассказали о работе по организации встречи Шеннона и Рябкова

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. В МИД РФ пока не подтверждают точную дату встречи замгоссекретаря США Томаса Шеннона и замглавы российского МИД Сергея Рябкова, она находится в проработке, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Ранее телеканал ABC сообщил, что Шеннон планирует встретиться с Рябковым 23 июня.

"Что касается контактов с американцами, о которых вы упомянули, мы уже говорили, что такие контакты планируются. Точные даты мы пока не подтверждаем, потому что они находятся в проработке, но мы говорим о том, что в конце июня они должны состояться", — заявила дипломат на брифинге.