Путин ратифицировал соглашение о представительстве ЛАГ в России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал межправительственное соглашение о пребывании представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) на территории РФ, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в среду.

Соглашение, подписанное 2 июля 2015 года в Москве, определяет цели и функции представительства, права и обязанности сторон и содержит положения о наделении представительства и его сотрудников привилегиями и иммунитетами, аналогичными тем, которые предоставляются в РФ другим международным организациям и их сотрудникам.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 года. В настоящее время в состав Лиги входит 21 государство, ее штаб-квартира находится в Каире. С января 1990 года действует представительство ЛАГ в Москве.

Основным направлением деятельности представительства ЛАГ в Москве является содействие в реализации целей и задач меморандумов, а также расширение сотрудничества между Россией и государствами-членами ЛАГ в экономической, культурной, научной и социальной областях.