Запад все активнее вмешивается в дела других стран, заявили в Совфеде

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад все более активно вмешивается в дела других стран под предлогом продвижения демократических ценностей, провоцируя внутренние конфликты, говорится в проекте рекомендаций к слушаниям в Совфеде, посвященным теме предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

"В последние годы ощутимой тенденцией в международных отношениях стало размывание принципа невмешательства во внутренние дела государств как базового элемента международного права. Все более широкое распространение получает практика инспирированного извне провоцирования внутригосударственных конфликтов и нестабильности вплоть до свержения легитимных политических режимов", — говорится в документе.

По мнению сенаторов, эти процессы стали следствием целенаправленной политики ряда западных стран, прежде всего США и некоторых государств ЕС, направленной на расширение их влияния в мире под видом "экспорта демократии" и "продвижения демократических ценностей".

"В целях оказания давления на внутреннюю политику государств западные страны расширяют использование гуманитарных предлогов для осуществления вмешательства через продвижение концепции "ответственности по защите" и "продемократической интервенции", а также через экстерриториальность действия национальных законодательств и осуществление попыток подменить ими принципы и нормы международного права", — подчеркивают законодатели.

Активизировалось использование политических, экономических, информационных и других невоенных мер, в том числе санкционного характера, и средств "мягкой силы" как новых инструментов вмешательства во внутренние дела государств, отмечается в проекте.