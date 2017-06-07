Рябков: Россия считает недопустимым вмешательство в дела других стран

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия отстаивает принцип недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Представить себе, что путем хакерских атак и взломов РФ пытается оказывать влияние на какие-то внутренние процессы в тех или иных странах, просто невозможно. Это противоречит той линии, которую мы проводим на отстаивание принципа суверенитета государств и недопустимости вмешательства", — сказал Рябков.

В США и некоторых других странах Запада регулярно звучат обвинения в адрес России в различных хакерских атаках. В Москве такие обвинения отрицают, называя их бездоказательными.