Лавров назвал заявления Черногории о "вмешательстве России" нечистоплотными

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны.

"То, что они (Черногория) решили оправдывать свое движение в НАТО некими кознями со стороны Москвы, вмешательством в их выборы, засылкой каких-то шпионов, разведчиков, вербовкой соответствующих политических деятелей — это нечистоплотно", — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде.

По его словам, "русофобская кампания, которая была развязана на фоне движения в НАТО, показывает, что Черногория совсем не заботится о каких-то общеевропейских принципах, а хочет подороже продать свои антироссийские высказывания".

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО.

Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в Североатлантический альянс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что эти обвинения направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.