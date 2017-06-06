Лавров: Москва продолжит реагировать на расширение НАТО у российских границ

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия продолжит отслеживать и своевременно реагировать на любые затрагивающие ее интересы шаги, включая увеличение военного присутствия НАТО вблизи российских границ. С таким заявлением во вторник выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжим пристально отслеживать и своевременно реагировать на затрагивающие наши интересы шаги, включая размещение новых военных потенциалов НАТО вблизи российских границ, создание американской глобальной ПРО и ее европейского сегментам", — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

В то же время, подчеркнул министр, Москва приглашает НАТО к "честному разговору об оценках угроз и о военных доктринах, сопоставлению реальных потенциалов, развернутых в евроатлантике, выработке на этой основе мер по деэскалации и укреплению доверия, обеспечению безопасности на Балтике".