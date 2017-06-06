Лавров прокомментировал истерию вокруг России цитатой Канта

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров цитатой немецкого философа Иммануила Канта прокомментировал сообщения западных стран о якобы "вмешательстве России" в дела других стран.

"В последнее время Россию обвиняют в том, что она пытается вмешиваться во внутренние дела США, европейских государств, пытается подорвать единство Европы. В этой связи не могу не процитировать Иммануила Канта, имя которого носит ваш университет, неоднократно высказывавшегося в необходимости думать самостоятельно. Цитата: "Способность суждения — есть особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая перед студенческой аудиторией Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

По словам Лаврова, очевидно, что вся эта истерия нацелена на то, чтобы вместо критического осмысления происходящего внутри Евросоюза, который переживает системный кризис, переложить на других вину за собственные проблемы и просчеты.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Кроме этого ранее спонсируемый американскими фондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию" в российских интересах.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, также ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в другой бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными.

Ранее обвинения в адрес РФ о вмешательстве во внутренние дела прозвучали из ряда западных стран.