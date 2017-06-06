Лавров назвал причины антироссийской кампании в США

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Москва сожалеет, что попытки переиграть результаты выборов в США приводят к антироссийской кампании в Соединенных Штатах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это касается Соединенных Штатов, где в попытке переиграть результаты выборов раскручивают антироссийскую вакханалию без единого факта. Жаль. Все это создает искусственную сюрреалистическую повестку в медийном пространстве, отвлекая от насущных для всех задач, задач выработки общих подходов к реальным, а не в вымышленным угрозам", — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.