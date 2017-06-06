В Кремле прокомментировали идею создать комиссию по вмешательству в дела РФ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские парламентарии вправе создавать любые комиссии, включая по поводу вмешательства в дела России извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос об инициативе Совета Федерации о создании комиссии по противодействию вмешательства во внутренние дела России, Песков подчеркнул, что данная тема является прерогативой парламентариев.

"Наши парламентарии сами уполномочены принимать решение о создании тех или иных комиссий. Поэтому, это целиком и полностью их прерогатива. Это прерогатива Думы", — сказал Песков журналистам.

"Попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации есть, они хорошо известны. И, безусловно, это требует определенного внимания. Поэтому, то внимание, которое проявляют к этой теме депутаты, оно вполне понятно и объяснимо", — подчеркнул он.