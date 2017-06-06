Путин не обсуждал Катар с представителями Эр-Рияда, заявил Песков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе недавних контактов в РФ с представителем Эр-Рияда не обсуждал тему разрыва рядом арабских стран дипотношений с Катаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Нет, не обсуждал", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не обсуждал ли Путин дипотношения Катара с другими странами Персидского залива во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии министром обороны Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом 30 мая. В ответ на вопрос о том, было ли известно о разрыве дипотношений заранее, Песков сказал: "Нет, нет, не обсуждалось никак".

При этом на вопрос о том, есть ли у Кремля опасения по поводу инвестиций Катара в активы в России из-за нынешнего кризиса в Персидском заливе, пресс-секретарь президента сказал: "Мы дорожим отношениями со всеми странами Персидского залива и намерены дальше развивать эти отношения".