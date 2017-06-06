В Кремле прокомментировали заявления Пенса о России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле сожалеют о риторике Пенса в отношении России, но ориентируются на позицию Дональда Трампа, которая является основополагающей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вице-президент США Пенс в понедельник назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО. В то же время ранее агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил ему, что текущее расследование по поводу предполагаемых связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по налаживанию отношений с Москвой.

"Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США, но, конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той позицией, на которую ориентируются в Москве. И, безусловно, мы сожалеем в связи с такими формулировками в отношении нашей страны", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на какие заявления (Пенса или Тиллерсона) ориентируются в Кремле.