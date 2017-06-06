В Кремле заявили о проявлениях недружественной политики со стороны Запада

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Кремль видит много недружественных проявлений в отношении РФ со стороны зарубежных стран, попыток вмешаться во внутренние дела России, необходимые меры по противодействию принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим очень много недружественных проявлений. Их видно невооруженным глазом. Дело не только в Вашингтоне, не только в недружественных заявлениях и даже фактах, когда они не скрывают своих недружественных помыслов в отношении нас",- сказал Песков журналистам.

Как отметил он, "дело и в той политике, которую ведет НАТО, ряд других государств абсолютно не гнушаются самыми разными методами для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела". "Это не новая тенденция, нам о ней хорошо известно, принимаются необходимые меры по противодействию", — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, уменьшилась или увеличилась при администрации президента США Дональда Трампа угроза внешнего вмешательства в дела РФ.