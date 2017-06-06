Россия продолжит взаимодействовать с Катаром, заявил Дворкович

СКОЛКОВО, 6 июн — РИА Новости. РФ продолжит активное взаимодействие по проектам как с Катаром, так и со странами, которые разорвали с Дохой дипотношения, надеется вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Ситуация непростая. Идут консультации, насколько я читал. Президент говорил с президентом Турции на эту тему вчера. Надеюсь, что постепенно ситуация будет приходить в порядок. Любые политические проблемы влияют, но надеюсь, что мы сможем продолжить активное взаимодействие со всеми", — сказал он журналистам.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.