В Совете Европы рассказали о механизме выплат в бюджет организации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Совете Европы рассказали РИА Новости о механизме выплат в бюджет организации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, таким образом, около 11 миллионов евро в конце года выплачены не будут.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

По просьбе РИА Новости в Совете Европы рассказали о графике выплат в бюджет организации. По словам собеседника агентства, согласно статье 10 финансового регламента Совета Европы, "каждая страна СЕ должна выплатить как минимум одну треть своего обязательного вклада в течение первых двух месяцев года".

"Остаток вклада должен быть выплачен по завершении первых шести месяцев года", — добавил он.

"Комитету Министров будет предоставлен список тех стран-членов, которые не выплатили взнос в срок. По истечении шести месяцев на невыплаченный остаток вклада начинают начислять проценты: 0,5% ежемесячно в течение следующих шести месяцев, и 1% ежемесячно после этого", — сказал собеседник агентства.