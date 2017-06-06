Политолог не видит предпосылок для нормализации отношений между РФ и США

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Предпосылок для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном в настоящее время нет, американская элита живет в иллюзии однополярной эры, заявил РИА Новости эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константин Блохин, комментируя высказывание вице-президента США Майка Пенса.

Пенс в понедельник назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.

Политолог пояснил, что установка об иранской угрозе является "краеугольным камнем американской политики с середины 1990-х годов".

"Тогда часть американского истеблишмента, в частности американские неоконсерваторы, стали развивать так называемую концепцию стран-изгоев. Туда были включены в первую очередь Иран, Ирак, Сирия и Северная Корея. Впоследствии они увидели, что Россия стала вставать с колен, и они к этим своим насущным угрозам стали добавлять и ее", — рассказал Блохин.

Он отметил, что "американская власть завязана на конгрессе, а конгресс сейчас антироссийский: сторонников нормализации отношений с РФ почти нет, точнее, они есть, но они на довольно-таки маргинальных позициях".

Вследствие этого Блохин заявил, что пока не видит никаких предпосылок нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. "Американская элита пока существует в иллюзии однополярной эры, она еще не вышла из этих фантазий, они считают, что они способны доминировать. Лишь какая-то угроза экзистенциального характера, которая появится на горизонте, может изменить эту траекторию развития американской политики", — считает Блохин.

Что касается совместной борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, эксперт отметил, что "вроде бы можно было начать разыгрывать эту карту, но сейчас все зашло в тупик".

"Нужны решительные действия как с одной, так и с другой стороны. В условиях этой паранойи, которая сейчас развивается в США, нельзя выстраивать нормальные добрососедские отношения", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.