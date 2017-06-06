Чудновец пойдет на выборы губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика, заявила, что будет выдвигаться на должность губернатора Свердловской области от Народной партии России.

Ранее она заявила, что намерена участвовать в губернаторских выборах, чтобы проверить, как в Свердловской области работает конституционное право избираться, насколько честно проходят выборы.

"Познакомилась с руководством Народной партии России, которую возглавляет младший Богданов Александр… Правление Народной партии приняло решение о предварительной поддержке на выборах губернатора Свердловской области — после объявления выборов официально выдвинуть меня на съезде. Совершенно неожиданно стала сегодня председателем высшего совета партии", — написала Чудновец на своей странице в Facebook.