Россия не закрывает для себя вопрос участия в ПАСЕ, заявил сенатор

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Несмотря на принятое решение не платить полностью взнос в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ, Россия не закрывает для себя вопрос участия в работе ассамблеи и готова вернуться туда в случае полного восстановления ее статуса и принятия необходимых изменений в регламент, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия не будет перечислять третью часть взноса в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.

"Россия может вернуться в ПАСЕ, если условия, о которых мы говорили, будут выполнены, в том числе, будет исключена дискриминация в отношении нашей делегации", — сказал Джабаров.

Он напомнил, что Россия также выступает за внесение изменений в регламент ассамблеи, исключающих принятие решений в ПАСЕ на основе решений меньшинства.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия не боится исключения из состава ПАСЕ из-за неуплаты взноса в ассамблею. "Не исключат ли Россию из состава ПАСЕ за неуплату взноса? Пусть исключают, в России никто этого даже не заметит", — сказал Джабаров. По его словам, отношения России и ассамблеи "и так являются практически разорванными".

По словам зампреда комитета, решение о неуплате взноса в ПАСЕ является "более чем оправданным".

"Три года уже мы не участвуем в работе ПАСЕ, но при этом все так же платим деньги, на которые к нам ездят европейские чиновники и ругают нас потом последними словами. Вы будете разве платить деньги за билеты на постановку, которую вам отказываются показывать? Нет", — сказал сенатор.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.