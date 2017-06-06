В Совфеде считают справедливым ограничение выплат в Совет Европы

ЯЛТА, 6 июн — РИА Новости. В Совфеде считают справедливым ограничение по выплатам российского взноса в Совет Европы с учетом платежей страны на нужды ПАСЕ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия не будет перечислять третью часть взноса в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходом на ПАСЕ.

"Я отношусь к этому как к справедливой реакции России, с учетом тех русофобских настроений, которые сейчас присутствуют в Парламентской Ассамблее", — заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов.

Он подчеркнул, что до этого времени Россия заранее вносила все свои платежи.

"Но нельзя, чтобы наши средства направлялись на организацию, в которой находится огромное количество русофобов и в работе которой российская делегация не принимает участие уже два года", — подчеркнул он.

По словам сенатора, подобной негативной практики в межпарламентских отношениях нет больше нигде, ни в Межпарламентском Совете, ни в других международных структурах.

"Я абсолютно поддерживаю спикера Госдумы", — сказал Умаханов. Он также пояснил, что механизмы реализации этого решения должны прорабатывать юристы и финансисты.