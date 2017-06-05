Замглавы МИД России Богданов встретился с послом Катара

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в понедельник посла Катара в РФ Фахада Аль-Аттыйю по его просьбе, посол изложил позицию Дохи в связи с кризисной ситуацией, возникшей в отношениях с рядом арабских стран, сообщили в МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы посол изложил оценки и соображения катарской стороны в связи с кризисной ситуацией, возникшей в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.