БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал укреплять двусторонние отношения с Сербией, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества и в гуманитарной сфере.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с визитом в Белграде. Спикер ГД принял участие во втором заседании комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной (парламентом) Сербии.

"Наши народы связывают узы дружбы, эта дружба прошла многие испытания, но никогда не было, чтобы мы повернулись спиной друг к другу. Поэтому нам нужно делать все для того, чтобы наши отношения крепли, и эти отношения получили бы подкрепление и в области торгово-экономического сотрудничества, реализации культурных и образовательных проектов, проектов в гуманитарной сфере. Важно, чтобы через парламентское измерение эти проекты получали поддержку и чтобы мы могли работать более эффективно", — сказал Володин журналистам.

Кроме того, по его мнению, необходимо искать новые формы взаимодействия как в рамках межпарламентского сотрудничества, так и на площадках международных парламентских организаций.

"Мы считаем, что эти возможности можно использовать больше, чем мы их реализуем", — добавил он.