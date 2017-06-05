Поклонская: власти на Украине не дано понять, что Крым - это Россия

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Нынешняя киевская власть не способна понять и признать выбор крымчан в пользу России, так как для них "эта функция закрыта", заявила депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская.

"Нынешней киевской власти не дано ничего понять. По всей видимости, эта функция для них закрыта. Они уясняют только то, что им говорят определенные кукловоды. А понимать очевидные вещи — много ума не надо. Крым – это Россия, всегда так было, есть и будет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Проблема Киева, по ее мнению, в руководителях, но власть не пожизненна, скоро выборы.

"Я желаю украинскому народу, чтобы страна процветала и к власти на Украине пришли достойные люди. Главное, чтобы они там нашлись и им дали возможность прийти, чтобы их случайно, а может и не случайно, не арестовали или не убили", — подчеркнула депутат.

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