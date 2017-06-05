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Политика

Поклонская: власти на Украине не дано понять, что Крым - это Россия

10:1305.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фотоЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Нынешняя киевская власть не способна понять и признать выбор крымчан в пользу России, так как для них "эта функция закрыта", заявила депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская.

Первый этап учений под руководством главкома ВМФ на Черноморском флоте
© Фото : пресс-служба ВМФ/Ирина Лещенко
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"Нынешней киевской власти не дано ничего понять. По всей видимости, эта функция для них закрыта. Они уясняют только то, что им говорят определенные кукловоды. А понимать очевидные вещи — много ума не надо. Крым – это Россия, всегда так было, есть и будет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Проблема Киева, по ее мнению, в руководителях, но власть не пожизненна, скоро выборы.

"Я желаю украинскому народу, чтобы страна процветала и к власти на Украине пришли достойные люди. Главное, чтобы они там нашлись и им дали возможность прийти, чтобы их случайно, а может и не случайно, не арестовали или не убили", — подчеркнула депутат.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Открытие курортного сезона в Крыму
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По словам Стрельбицкого, в Крыму намерены сохранить турпоток на уровне прошлого года.
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© РИА Новости / Макс Ветров
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По сравнению с прошлым годом количество пляжных территорий в Крыму увеличилось в 1,3 раза - с 367 до почти 500.
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© РИА Новости / Макс Ветров
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В Крыму уже началась навигация. Из Самары в Керчь прибыл первый теплоход с туристами.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкУчастники театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.Участники театрализованного представления приплыли на открытие нового курортного сезона в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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Участники театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
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