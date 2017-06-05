Путин: Ситуация в России за последние годы изменилась, но проблем ещё много

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация в экономике и социальной жизни в России за последние 17 лет изменилась, но проблем ещё много, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами сегодня дискутировали в ходе нашего разговора, но у нас в разы с этого времени: с 2000 года по сегодняшний день… У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали. Ситуация будет исправляться, я уверен. Но все-таки у нас в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия", — рассказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Глава государства также отметил, что за это время экономика по объемам выросла почти в два раза и качество ее меняется.

"Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется. У нас сегодня совершенно другие Вооруженные силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет тому назад. И все это, конечно, включая и нашу великую историю, культуру, все это, а не только то, что мы видим сегодня, у подавляющего большинства граждан России вызывает гордость за свою страну", — констатировал Путин.