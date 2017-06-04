Путин заявил, что почти не говорил с Флинном на мероприятии в Москве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что практически даже не разговаривал с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, когда тот посещал торжественное мероприятие в Москве, сообщает телеканал NBC.

"Я с ним даже практически не разговаривал", — заявил президент, описав обстоятельства их встречи на мероприятии в 2015 году.

Американская общественность ранее критиковала Флинна за то, что он в 2015 году посетил Москву, где на торжественном мероприятии, посвященном юбилею телеканала RT, сидел рядом с Путиным. Однако продолжительных бесед с Флинном не было, заявил позже журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В феврале советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.