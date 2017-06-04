Путин отметил успехи Ингушетии в АПК и развитии бизнеса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и жителей республики с 25-летием со дня ее образования, отметив успехи региона в развитии бизнеса, агропромышленном секторе и укреплении безопасности.

Президент назвал прошедшие четверть века периодом эффективного развития социально-экономической и гуманитарной сферы региона, укрепления его безопасности.

"И сегодня в республике последовательно решаются серьезные, востребованные временем задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повышение благосостояния людей. Успешно реализуются проекты в агропромышленном и строительном комплексах, ведется активная деятельность по формированию туристического кластера", — говорится в поздравительной телеграмме.