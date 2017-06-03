В Крыму посмеялись над разрешением абитуриентам учиться в вузах на Украине

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Принятый украинскими властями закон, разрешающий абитуриентам из Крыма поступать в вузы в ряде областей Украины, для жителей полуострова стал лишь поводом для смеха, заявил RT председатель комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту Госсовета Крыма Владимир Бобков.

С момента присоединения Крыма к России в 2014 году студенты переводились из украинских вузов в российские, так как те значительно более конкурентоспособны. Поэтому маловероятно, что жителей полуострова заинтересует предоставленная им возможность. "Регулярно украинские власти дают повод для смеха подобными предложениями", — сказал Бобков.

Кроме того, киевские власти приложили все усилия для того, чтобы затруднить жителям полуострова приезд на Украину, отметил он. Железнодорожное сообщение прервано, автобусное осуществляется "абсолютно варварским способом", а при поездке на автомобиле люди сталкиваются с издевательствами со стороны украинских силовиков, пояснил Бобков.

В субботу президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий абитуриентами из Крыма получать высшее образование в украинских учебных заведениях. Согласно закону, выпускники из Крыма смогут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, где для них устанавливается квота в тысячу мест. Прием в вузы будет проходить на основании вступительных экзаменов.

Крым присоединился к России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.