ЦИК работает над повышением явки на выборы за рубежом

БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в преддверии президентских выборов 2018 года решает вопросы материального обеспечения и повышения явки за рубежом и ожидает содействия СМИ в повышении активности избирателей, сообщил журналистам член ЦИК Василий Лихачев.

Лихачев в Брюсселе принял участие в мероприятии, организованном Бельгийской федерацией русскоязычных организаций (БФРО) и посвященном вопросам организации предстоящих выборов. В бельгийской столице он встретился с руководством бельгийского федерального парламента и Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), с которыми также обсудил проведение голосования.

В беседе с журналистами Лихачев отметил, что при организации выборов за границей ЦИК сталкивается с несколькими проблемами. "Первая проблема: сегодня у нас нет четкого количества граждан РФ, находящихся за рубежом и обладающих активным избирательным правом", — сказал он.

По его словам, на консульском учете состоит 1,9 миллиона человек по всему миру, тогда как по данным, взятым из документов ООН и Всемирного банка, число проживающих за рубежом граждан РФ, обладающих избирательным правом, в несколько раз выше. Кроме того, как отметил Лихачев, к этому числу следует прибавить туристов, студентов, аспирантов, представителей творческих профессий – все они могут проголосовать на президентских выборах, находясь за рубежом, а могут не воспользоваться избирательным правом.

"Вторая проблема связана с самой организацией выборов. Сегодня я получаю предложения от представителей российской диаспоры Израиля, США, прибалтийских стран, скандинавских стран, которые просят учитывать географические, региональные и другие особенности и более активно обеспечивать работу участковых избирательных комиссий на голосованиях с выездом, которая тянет за собой решение серьезных материальных проблем: бензин, автомобили, количество людей", — заявил Лихачев. Таким образом, "проблема материального обеспечения этих выборов сегодня тоже стоит перед ЦИК", подчеркнул он.

Третья проблема, по словам Лихачева, является самой важной. "Здесь мы, включая представителей российских СМИ, и традиционных, и электронных, должны объединить свои усилия, чтобы обеспечить более высокую явку", — сказал представитель ЦИК.

Он отметил, что в отличие от других стран, в частности, Бельгии, в российском законодательстве нет ответственности за неучастие в выборах. "Следовательно, возникает идея активной разъяснительной работы с этим русским миром, чтобы мотивировать людей прийти на голосование", — заявил Лихачев.

При этом, как сообщил Лихачев, многие коллеги советуют изучить опыт президента США Дональда Трампа. "Он через социальные сети смог найти общий язык, показать интерес", — сказал он.