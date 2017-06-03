Симоньян надеется на потепление отношений России и Запада в ближайшие годы

ХАБАРОВСК, 3 июн — РИА Новости. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян выразила надежду на постепенную нормализацию отношений между Россией и странами Запада в ближайшие несколько лет.

"Мне кажется, что на фоне этой абсолютной политтехнологической, безусловно, антироссийской истерики предвыборной в Америке, во Франции, сейчас в Германии она идет – это чистая истерика политтехнологов,… у меня тоже ощущение, надеюсь, что не ошибаюсь, температура по больнице приближается к 36,6 градусам. Если ничего страшного не произойдет, я думаю, что мы увидим осторожную нормализацию в ближайшие несколько лет", — сказала Симоньян в программе "Право знать", которая вышла в эфире телеканала ТВЦ 3 июня.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.