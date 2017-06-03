Россия готова обсуждать с США вопросы безопасности, заявили в Совфеде

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия готова обсуждать с США любые проблемы, связанные с обеспечением безопасности в мире, однако не стоит увязывать это сотрудничество с решением других проблем, заявил РИА Новости в субботу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее специальный помощник американского президента Кристофер Форд заявил, что устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и России по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень.

"Конечно, Россия готова обсуждать с США любые проблемы, связанные с обеспечением безопасности в мире. Однако существуют и определенные моменты, которые нельзя не учитывать. Не думаю, что следует так жестко, как это делают американцы, навязывать свои приоритеты, мол, сначала только эти две проблемы, а потом видно будет", — сказал сенатор.

Кроме того, вызывают вопросы и сами приоритеты, добавил политик. "Нас не меньше волнует развертывание США систем противоракетной обороны в Европе и на Корейском полуострове. В то же время мы не считаем, что Иран после заключения известного ядерного соглашения представляет какую-то ракетную угрозу", — подчеркнул Клинцевич.

Тем не менее, заявление Форда, обращенное к России, "если его рассматривать как приглашение к диалогу по проблемам безопасности, следует оценивать позитивно", заключил парламентарий.