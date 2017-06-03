Путин и премьер Иракского Курдистана обсуждали двустороннее взаимодействие

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Начирван Барзани во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Начирван Барзани во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

СТРЕЛЬНА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани обсуждал возможности двустороннего взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конкретно нет, в целом позитивно воспринимается возможность взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", которая уже ведет предметный разговор", — заявил Песков.

Встреча состоялась в пятницу, ранее Песков сообщил, что Путин и Барзани не обсуждали военные вопросы и поставки оружия.