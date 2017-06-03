Путин и генсек ООН не обсуждали создаваемое бюро по борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи в рамках ПМЭФ-2017

Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи в рамках ПМЭФ-2017

СТРЕЛЬНА, 3 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш не обсуждали создаваемое бюро по борьбе с терроризмом, затрагивали тему взаимодействия России и ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о создании бюро. "Взаимодействие России и ООН, обмен мнениями по наиболее горячим вопросам повестки", — добавил он.

Путин и Гутерреш встречались в пятницу на полях ПМЭФ.

Ранее Гутерреш предложил создать новое бюро по борьбе с терроризмом, которое будет способствовать координации действий между странами. Сообщалось также, что эту структуру может возглавить представитель России.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.