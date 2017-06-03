Опередить Трампа: Турция отгораживается стенами от Сирии, Ирана и Ирака

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена пересмотреть подход к защите своих государственных границ. С 2014 года Анкара продолжает строительство стены на границе с Сирией. В ближайшее время аналогичные сооружения появятся на рубежах с Ираном и Ираком. Турецкие власти уверены: таким образом они сумеют сдержать наплыв нелегальных мигрантов и поставить заслон бойцам Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Анкара считает террористами. Правозащитники и другие страны региона сдержанно приняли инициативу турок. В Соединенных Штатах похожие планы строительства стены поддерживает президент Дональд Трамп.

© Sputnik / Мохаммад Маруф Пограничная стена между Турцией и Сирией в районе города Касаб на севере провинции Латакия © Sputnik / Мохаммад Маруф Пограничная стена между Турцией и Сирией в районе города Касаб на севере провинции Латакия

Великая Турецкая стена

Турции вряд ли предстоит побить рекорд Великой Китайской стены, протянувшейся на 8 851 километр. Но оборонительные сооружения Эрдогана в своей совокупности смогут претендовать на второе место в мире по протяженности. По планам, утвержденным в 2014 году, стена на границе с Сирией должна будет протянуться на 900 километров. К этому сооружению добавятся стена в 140 километров на пограничье с Ираном и неопределенные по протяженности укрепления по иракскому рубежу. В отличие от китайской, стена Эрдогана действительно будет служить защите границы. В Анкаре, таким образом, нацелились на самый крупный оборонительный объект в своей категории, существующий на земном шаре.

Издание Hürriyet Daily News приводит точку зрения неназванного высокопоставленного чиновника, утверждающего, что защитные сооружения требуются против курдов-сепаратистов: "Внутри Ирана РКП создала лагеря, в которых скрываются от 800 до 1 000 террористов. Они проходят на территорию Турции, проводят свои атаки и уходят". Трудностей с другим соседом — Ираком — у Анкары еще больше. Турция считает, что в Иракском Курдистане, в горах Кандиль, скрываются самые значительные силы РКП за пределами страны.

У соседей Турции строительство стен вызывает смешанные чувства. Выждав паузу, Иран заявил, что одобряет инициативу Анкары. Однако близкий к официальному Тегерану политолог Хасан Ханизаде в интервью Sputnik сообщил, что находит решение турок "абсурдным". "Иран — стабильная страна, не представляющая угрозы для региональной безопасности", — заявил Ханизаде. Помимо прочего, он осудил задумку Эрдогана как "дорогостоящую". По сообщению иранской газеты Ettelaat, первоначальная реакция тегеранских властей была негативной.

"Сирия превращается в большую тюрьму"

Не вызывает сомнений, что наибольшее воздействие турецкая политика строительства стен оказывает на Сирию. К июню 2017 года достроена только половина укреплений, но готовящаяся изоляция страны уже пугает правозащитников. Ситуацию усугубляет то, что Ливан и Иордания также значительно укрепили свои границы. "Сирия становится одной гигантской тюрьмой, из которой нельзя будет выбраться", — опасается основатель гуманитарной организации Switxboard Килиан Кляйншмидт.

Изначально именно миграция из Сирии оправдывала в глазах Турции "огораживание" от ближневосточных соседей. На сегодняшний день малоазиатская держава держит первенство по числу принятых переселенцев: три миллиона. Далеко не всем из них удалось вписаться в экономику страны. Незнающие языка и дискриминируемые на рынке труда уроженцы Сирии в 2015 году массово направились в страны ЕС. В 2016 году соглашение между ЕС и Турцией поставило заслон на пути этого потока.

Турецкое издание Hürriyet Daily News полагает, что строительство Турцией стены на границе с Сирией целиком отвечает европейским интересам, ведь европейцы не хотят видеть у себя сотни тысяч мигрантов. Журналисты издания ставят вопрос, не должен ли Евросоюз профинансировать работы, однако признают, что время для торга в этом отношении упущено.

© AP Photo / Alik Keplicz Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве © AP Photo / Alik Keplicz Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве

Стена становится все реальнее

Тогда как проект Дональда Трампа по строительству большой стены на границе с Мексикой (предполагаемая протяженность — 3 300 километров) остается на бумаге, Турция активно возводит свои укрепления. По данным турецкого издания Hürriyet Daily News, на строительстве используются блоки весом в 14 тонн, а высота венчающей их колючей проволоки достигает 60 сантиметров. Странам-соседям остается лишь находить преимущества в сложившемся положении, изменить которое они не могут. Так, в Иране надеются, что возведение стены положит конец контрабанде турецких товаров.